Kütahya'da, 80 yaşındaki zihinsel engelli Selim Ece, 10 gündür aranıyor

Kütahya'da 10 gün önce evinden çıkan ve dönmeyen zihinsel engelli Selim Ece'nin (80), bulunması için kurulan ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Domaniç ilçesi Çukurca beldesinde oturan zihinsel engelli Selim Ece, 4 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınları, çevredeki aramalarda Ece'yi bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Domaniç Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra beldede yaşayanlar da Selim Ece'yi bulmak için çalışmalara katıldı.

Çukurca beldesine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Erikli köyünde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırırken, henüz bir ize rastlanmadı.

TERMAL DRONLA ARANIYOR

Selim Ece'yi arama çalışmalarında 10'uncu güne girildi. Aramalara Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen 30 kişilik İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği üyeleri de katıldı. Ekipler, bölgede termal dronlarla arama yapıyor.