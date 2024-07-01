Kütahya'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
Kaynak: AA
Kütahya'nın Gediz ilçesinde tarım arazilerinde etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Dayınlar Mahallesi yakınında ekinin biçilmesinin ardından anızın bulunduğu buğday tarlasında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki tarlalara ve ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazözlerle yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışmasına başladı.
Yanan tarlalar, ağaçlık alan ve söndürme çalışması, dronla görüntülendi.