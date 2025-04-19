Kütahya'da arazözün çarpıştığı otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı
Kaynak: AA
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, orman yangını ihbarına giden arazözün çarpıştığı otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı.
Ayhan B. idaresindeki Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 43 KZ 692 plakalı arazöz, orman yangınına giderken Simav-Sındırgı kara yolu Hisarbey köyü yakınlarında Bünyamin Gökgöz'ün (79) kullandığı 34 BNY 28 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücünün eşi Kadriye Gökgöz (73), sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.