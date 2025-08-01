Kütahya'da art arda depremler

Kütahya'da ard arda deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri sosyal paylaştı.

Buna göre saat 07.15'te merkez üssü Simav olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ardından 07.17'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremlerin derinliği 7,25 kilometre ve üzeri olarak kaydedildi.