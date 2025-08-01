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Kütahya'da art arda depremler

AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.17'den itibaren büyüklüğü 3.0 ile 3.8 arasında değişen çok sayıda deprem yaşandı.

Güncel
  • 01.08.2025 07:38
  • Giriş: 01.08.2025 07:38
  • Güncelleme: 01.08.2025 08:03
Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da art arda depremler

Kütahya'da ard arda deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri sosyal paylaştı.

Buna göre saat 07.15'te merkez üssü Simav olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ardından 07.17'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremlerin derinliği 7,25 kilometre ve üzeri olarak kaydedildi.

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