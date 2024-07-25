Kütahya'da bir baba ile kızı ölü bulundu

Kütahya'da Muammer Uluyol ile engelli kızı ölü olarak bulundu. Uluyol'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Muammer Uluyol isimli erkek ile engelli kızı Simge UIuyol ölü bulundu.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'ndeki yazlık eve bahçe işleri için Simge Uluyol (24) ile giden Muammer Uluyol (61), bir süre sonra telaşlı şekilde evli olduğu Hamide Uluyol'u telefonla arayarak acil gelmesini istedi.

Eve giden Hamide Uluyol, kızı Simge'yi evin bahçesinde hareketsiz yatarken, Muammer Uluyol'u da odunlukta iple asılı halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk bulgularına göre, Simge'nin babası tarafından boğularak öldürüldüğü, Uluyol'un da kendini asarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

Baba ve kızın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.