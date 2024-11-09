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Kütahya'da bir genç evinin avlusunda ölü bulundu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir genç evinin avlusunda ölü bulundu.

Güncel
  • 09.11.2024 22:28
  • Giriş: 09.11.2024 22:28
  • Güncelleme: 09.11.2024 22:32
Kaynak: AA
Kütahya'da bir genç evinin avlusunda ölü bulundu
AA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Çal Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Bayram Şahin'in, evin avlusunda hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılması amacıyla Aslanapa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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