Kütahya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
Kaynak: AA
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, hafriyat kamyonunun devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Oysu köyü yakınlarındaki grafit maden ocağında Üzeyir Kılıç (54) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu şarampole devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kılıç, sağlık ekibince kaldırıldığı Altıntaş Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.