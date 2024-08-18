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Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 18.08.2024 14:31
  • Giriş: 18.08.2024 14:31
  • Güncelleme: 18.08.2024 14:31
Kaynak: AA
Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Fethi Öztürk (63) yönetimindeki 06 VZG 29 plakalı taş yüklü kamyon, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Muhacirler köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kamyon altında kalan sürücü Öztürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cesedi savcının incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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