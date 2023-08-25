Kütahya'da devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Mustafa Kabaca'nın (37) kullandığı 43 LD 496 plakalı otomobil, Kütahya-Gediz kara yolu Göynükören köyü yakınında şarampole devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mustafa, eşi Bediha (33), çocukları Asaf (8) ve Kamil Kabaca (14), Aslanapa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Kamil Kabaca müdahalelere rağmen kurtarılamadı.