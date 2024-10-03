Kütahya'da devrilen otomobildeki anne öldü, baba ve kızı yaralandı
Kaynak: AA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Durmuş Ahmet Sarı (66) idaresindeki 43 HU 783 plakalı otomobil, Tunçbilek beldesi-Tavşanlı yolunun Beyköy Mahallesi mevkisi yakınında kaldırıma çarparak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan sürücü Durmuş Ahmet Sarı ile araçta bulunan eşi Nilgün (62) ve kızı Asude Sarı (17), Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Nilgün Sarı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.