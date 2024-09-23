Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Pınarcık köyündeki tarlasına çift sürmek için giden Altıntaş Şoförler ve Kamyoncular Odası Başkanı Süleyman Kule'nin (61) kullandığı traktör, Değirmenarkası mevkisinde devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, devrilen traktörün altında kalan Kule'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kule'nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.