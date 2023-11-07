Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücü öldü
Kaynak: AA
Kütahya'da, araç kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.
Hasan Erbay'ın (73) kullandığı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda sürücünün aniden fenalaşması sonucu kaldırıma çarparak durdu.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansa alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erbay'ın cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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