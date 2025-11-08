Kütahya'da dolu yağışı etkili oldu

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 08.11.2025 13:49
  • Giriş: 08.11.2025 13:49
  • Güncelleme: 08.11.2025 13:50
Kaynak: DHA
Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollar ve yeşil alanlar tamamen beyaza büründü. Dolu yağışının en etkili olduğu bölgelerden biri de Tavşanlı-Kütahya kara yolu oldu. Yolun Çobanköy, Örenköy ve Köprüören mevkileri, yağan dolunun kalın tabakasıyla kaplandı. Yağış nedeniyle kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

