Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi

Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan tırda narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, sırt çantası içinde paketler halinde 1 kilo 35 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.C.B. ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.