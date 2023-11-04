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Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 04.11.2023 16:19
  • Giriş: 04.11.2023 16:19
  • Güncelleme: 04.11.2023 16:20
Kaynak: AA
Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi

Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan tırda narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, sırt çantası içinde paketler halinde 1 kilo 35 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.C.B. ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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