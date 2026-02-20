Kütahya'da fabrikada iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kütahya'da 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir karton fabrikasında makine bakımı yapan işçi Şerif Ramazan Ersöz, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Kütahya'da bir karton fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.
Çalca Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir karton fabrikasında makine bakımı yapan işçi Şerif Ramazan Ersöz'ün (29) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ersöz'ü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Elektrik akımına kapıldığı belirlenen Ersöz, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.