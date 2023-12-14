Kütahya'da firari iki cinayet hükümlüsü yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçu"ndan hakkında 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (24) ile 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (23) Eğirler köyünde saklandığını belirledi.

Köye operasyon düzenleyen ekiplerin gözaltına aldığı H.K. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Zanlıların, 22 Kasım 2015'te gerçekleşen 12 yaşındaki Halil Bulut'un öldürülmesi olayına karıştıkları öğrenildi.