Kütahya'da hafif ticari araç, su kanalına uçtu: 2 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)-KÜTAHYA'da su kanalına uçan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bölücek Mahallesi tarla yolunda meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Ömer B. yönetimindeki 43 RT 111 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada sürücü Ömer B. ile yakını B.A., araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ömer B. ve B.A., itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI