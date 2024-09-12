Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
A.E. idaresindeki hafif ticari araç, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Güney köyü yol ayrımında, Mustafa T'nin (57) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.