Kütahya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
Kütahya-Eskişehir kara yolunda faaliyet yürüten bir madencilik firmasında, yükleme yapıldığı sırada devrilen forkliftin altında kalan Volkan Duman isimli işçi öldü.
Kaynak: AA
Kütahya'da bir işletmede forkliftin devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki madencilik işletmesinde yükleme yapıldığı sırada Volkan Duman (32) devrilen forkliftin altında kaldı.
Yardım çağrısının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Duman'ın cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.