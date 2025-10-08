Kütahya'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, kaçak kazı yapan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada bulunan yer altı görüntüleme makinesi ile kazı malzemesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.