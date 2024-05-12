Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kamyonet, Kütahya-Gediz kara yolu Aslanapa ilçesi yakınlarında aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki bir kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobildekilerin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan töreninden döndükleri öğrenildi.