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Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 15:51
  • Giriş: 06.02.2025 15:51
  • Güncelleme: 06.02.2025 15:51
Kaynak: AA
Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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