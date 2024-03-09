Kütahya'da kayınpederi tarafından tabancayla vurulan damat öldü

Kütahya'da kayınpederi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan damat, hastanede yaşamını yitirdi.

Gültepe Mahallesi'nde 4 Mart'ta kayınpederi Ekrem A. (44) tarafından tabancayla başından vurulması sonucu ağır yaralanan Bekir Karasu (27), tedavi gördüğü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tutuklanan Ekrem A'nın (44) ifadesinde, kızı ile damadının tartışmasını sonlandırmak için odaya girdiğini, olayın büyümesi üzerine ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.