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Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Tokat köyündeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan 59 yaşındaki Salih Kızmaz isimli işçi, kestiğin ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 01.02.2025 17:29
  • Giriş: 01.02.2025 17:29
  • Güncelleme: 01.02.2025 17:30
Kaynak: AA
Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Tokat köyündeki ormanlık alanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Kalmaz'ın (59) üzerine kestiği çam ağacı devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, ağacın altında kalan Kalmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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