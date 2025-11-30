Kütahya'da kömür ocağında göçük: 1 işçi yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, kömür madeni ocağında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından yaralı bir şekilde kurtarıldı.

Olay, Gökler beldesinde bulunan bir kömür madeni ocağında yaşandı. Maden ocağına kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından kısa sürede yaralı olarak çıkarıldı.

İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralı işçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, yaralı işçinin tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.