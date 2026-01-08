Kütahya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da etkili rüzgar, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatlerden itibaren il genelinde etkili olan rüzgar, kent merkezinde ağaçların devrilmesine, çatı uçmalarına ve elektrik tellerinin zarar görmesine neden oldu.

Kara yoluna devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Kütahya Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları yoldan kaldırmak için çalışma yaptı.

Dumlupınar Mahallesi'nde tren yoluna devrilen bir ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Gediz ilçesinde, üstüne ağaç devrilen iki otomobilde ise hasar oluştu.