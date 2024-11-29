Kütahya'da maden sahası ihale edilecek

Kütahya'da bulunan bir maden sahası, ruhsatın satış yolu ile devri kapsamında ihale edilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın merkez ilçesinde bulunan, yaklaşık 3 milyon 412 bin ton kaynak kömür rezervine sahip maden sahasının, ruhsatın satış yolu ile devri kapsamında ihalesi yapılacak.

Dosya bedeli 2 bin lira, geçici teminat bedeli 2 milyon lira olan sahanın ihalesi, 19 Aralık saat 15.00'te Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.