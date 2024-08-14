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Kütahya'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 15:59
  • Giriş: 14.08.2024 15:59
  • Güncelleme: 14.08.2024 15:59
Kaynak: AA
Kütahya'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

M.P. (46) idaresindeki 35 AEF 380 plakalı minibüs, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 8. kilometresinde aynı yönde giden Aysun Köse'nin (54) kullandığı 43 AFT 698 plakalı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Köse, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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