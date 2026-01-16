Giriş / Abone Ol
Kütahya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3'ü öğrenci 4 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü öğrenci olmak üzere 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ayten Çibuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güncel
  • 16.01.2026 12:11
  • Giriş: 16.01.2026 12:11
  • Güncelleme: 16.01.2026 12:14
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kütahya'nın Simav ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Simav Özel Eğitim Meslek Okuluna öğrenci taşıyan N.A. idaresindeki 43 ACM 133 plakalı servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki 43 KH 618 plakalı otomobil, Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkisinde çarpıştı.

Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan minibüsteki 3 öğrenci ile otomobil sürücüsü Çibuk ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu, ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ayten Çibuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

