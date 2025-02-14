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Kütahya'da öğretmen boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Okulda yaşanan anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 14.02.2025 10:37
  • Giriş: 14.02.2025 10:37
  • Güncelleme: 14.02.2025 10:37
Kaynak: AA
Kütahya'da öğretmen boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir öğretmen, soluk borusuna yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası​​​​​​​ yaparak kurtardı.

Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu yemekhanesinde yemek yiyen bir öğrencinin yere düştüğünü ve nefes almakta güçlük çektiğini gören görevliler, çocuğa müdahale etmeye çalıştı.

Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Seyfi Kaya, Heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazındaki yiyeceği çıkararak nefes almasını sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür etti.

Okulda yaşanan anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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