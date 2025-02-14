Kütahya'da öğretmen boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Okulda yaşanan anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi
Kaynak: AA
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir öğretmen, soluk borusuna yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası yaparak kurtardı.
Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu yemekhanesinde yemek yiyen bir öğrencinin yere düştüğünü ve nefes almakta güçlük çektiğini gören görevliler, çocuğa müdahale etmeye çalıştı.
Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Seyfi Kaya, Heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazındaki yiyeceği çıkararak nefes almasını sağladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür etti.
Okulda yaşanan anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.