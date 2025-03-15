Kütahya'da orman yangını

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 dekar alan zarar gördü.

Hisarcık ilçesi Şeyhler köyü Bozkaya mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin iki arazözle müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 1,5 dekar alan zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. (DHA)

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