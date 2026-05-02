Kütahya'da otomobil Porsuk Çayı'na devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da Porsuk Çayı’na devrilen otomobilde bulunan kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan yurttaşın yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel
  • Giriş: 02.05.2026 12:02
  • Güncelleme: 02.05.2026 12:05
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmet Başusta (61) idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde Porsuk Çayı'na devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Başusta'nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü Başusta ise sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kadının cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

