Kütahya'da otomobil Porsuk Çayı'na devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya’da Porsuk Çayı’na devrilen otomobilde bulunan kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan yurttaşın yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
İsmet Başusta (61) idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde Porsuk Çayı'na devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Başusta'nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücü Başusta ise sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kadının cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.