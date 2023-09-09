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Kütahya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 16:44
  • Giriş: 09.09.2023 16:44
  • Güncelleme: 09.09.2023 16:44
Kaynak: AA
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Kütahya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Kütahya'da bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunus Ç. (38) idaresindeki 43 AEA 203 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda Sanayi Sitesi yakınında Recep Gubey'e (8) çarptı.

Ağır yaralanan çocuğu aracına alan Yunus Ç, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Recep Gubey, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Yunus Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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