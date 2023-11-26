Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Kaynak: AA
Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İ.A'nın kullandığı 43 AAK 888 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Emine Avşar'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Avşar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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