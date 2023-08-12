Kütahya'da otomobilinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da, otomobilinde çok sayıda tarihi eser bulunan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Meydan Mahallesi'nde uygulama yaptıkları sırada bir aracı durdurdu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla araçta yapılan aramada ele geçirilen 147 parça sikke ve obje ile antika eşyalar, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan araç sürücüsü C.T'nin (53) emniyetteki işlemleri sürüyor.