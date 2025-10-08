Kütahya'da para nakil aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, zırhlı para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaşar Bilgiç (70) idaresindeki 43 LD 608 plakalı otomobil, Simav-Gediz kara yolu İnceğiz köyü kavşağında, Kudret Vural'ın (43) kullandığı Ziraat Bankası'na ait 06 DUC 774 plakalı para nakil aracı ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri Vural ve Bilgiç ile otomobildeki Mutlu Çetin (39) ve Ramazan Çetin (78) sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Çetin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.