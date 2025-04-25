Kütahya'da peş peşe depremler
AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8,81 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,5'lik depremden dakikalar sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-25
Saat:07:23:44 TSİ
Enlem:39.22139 N
Boylam:28.97306 E
Derinlik:8.81 km
Detay:https://t.co/9AFqIjBf1C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
3,9'LUK BİR DEPREM DAHA
4,5'lik depremden dakikalar sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin saat 7.29'da meydana geldiğini ve 11,61 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-25
Saat:07:29:22 TSİ
Enlem:39.24361 N
Boylam:28.98194 E
Derinlik:11.61 km
Detay:https://t.co/71Jj2iJyWb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi