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Kütahya'da peş peşe depremler

AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8,81 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,5'lik depremden dakikalar sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Güncel
  • 25.04.2025 07:34
  • Giriş: 25.04.2025 07:34
  • Güncelleme: 25.04.2025 07:47
Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da peş peşe depremler
Fotoğraf: AA

Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

3,9'LUK BİR DEPREM DAHA

4,5'lik depremden dakikalar sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin saat 7.29'da meydana geldiğini ve 11,61 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

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