Kütahya'da peş peşe depremler

Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

3,9'LUK BİR DEPREM DAHA

4,5'lik depremden dakikalar sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin saat 7.29'da meydana geldiğini ve 11,61 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.