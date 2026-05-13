Kütahya'da rekor trafik cezası: 16 yaşında araba kullanan çocuk polisin ihtarına uymayıp kaza yaptı

Kütahya'da polisin ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü A.Ö. ve araç sahibine toplam 282 bin lira idari para cezası uygulandı.

Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri 43 NK 880 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü A.Ö., ikazlara uymayıp otomobille kaçarken şarampole savruldu. Otomobil sürücüsü A.Ö. ile araçta bulunan A.Ö. (16) ve M.Ö. (13) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.Ö.’nün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Arkadaşlarıyla birlikte tedbir amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürülen A.Ö.’ye ve araç sahibine toplam 282 bin lira para cezası uygulandı.