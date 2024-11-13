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Kütahya'da şap tespit edildi: Tavşanlı'da hayvan pazarları kapatıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarları kapatıldı.

Yurt
  • 13.11.2024 21:09
  • Giriş: 13.11.2024 21:09
  • Güncelleme: 13.11.2024 21:12
Kaynak: iHA
Kütahya'da şap tespit edildi: Tavşanlı'da hayvan pazarları kapatıldı
FOTOĞRAF: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarları kapatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelindeki hayvan pazarlarına hayvan giriş ve çıkışları ikinci bir emre kadar durduruldu.

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