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Kütahya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Kütahya'da Yenidoğan Mahallesi'nde sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 18.12.2024 20:22
  • Giriş: 18.12.2024 20:22
  • Güncelleme: 18.12.2024 20:24
Kaynak: AA
Kütahya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu
AA

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi Kadın Ana Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibi, yerdeki Bilal Güneş'in (65) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı mahallede yaşadığı öğrenilen Güneş'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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