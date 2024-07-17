Kütahya'da tabancayla vurulan eski muhtar hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde tabancayla vurulan eski köy muhtarı hayatını kaybetti.

Karın bölgesinden tabancayla vurulan Abaş köyü eski muhtarı Fehmi Tarım (47), yaralı halde kendi kullandığı araçla Çavdarhisar ilçesine geldi. Yolda ambulansa alınan Tarım, Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aşırı kan kaybeden ve kendisini yeni muhtar B.G'nin (51) tabancayla vurduğunu iddia eden Tarım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın Abaş köyü yakınlarındaki arazide meydana geldiği öğrenildi.