Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kütahya'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.01.2026 10:17
  • Giriş: 09.01.2026 10:17
  • Güncelleme: 09.01.2026 10:17
Kaynak: DHA
Kütahya'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'da otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü M.K. yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kentte M.K. kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.K., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

BirGün'e Abone Ol