Kütahya'da tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da tomruk biçme makinesinin üstüne düşen Ali Ertem isimli işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir kereste atölyesinde tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi hayatını kaybetti.
101 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde çalışan 40 yaşındaki Ali Ertem, tomruk işleme sırasında dengesini kaybederek tomruk biçme makinesinin üstüne düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ertem'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ertem'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.