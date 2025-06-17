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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 17.06.2025 16:42
  • Giriş: 17.06.2025 16:42
  • Güncelleme: 17.06.2025 16:42
Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili kent girişinde durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 10 parça halinde 64 bin içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.

Operasyonda M.T, F.T. ile Z.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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