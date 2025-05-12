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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 12.05.2025 13:46
  • Giriş: 12.05.2025 13:46
  • Güncelleme: 12.05.2025 13:46
Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kütahya'da, otomobilde 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen otomobili, polis kontrol noktasında durdurdu.

Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.O. (30) ile G.Y. (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.O. tutuklanırken G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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