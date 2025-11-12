Kütahya'da yangın: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kütahya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairede ikamet eden Murat Can, evin salonundaki alevleri fark etmesi üzerine ailesini evden çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmandaki yoğun duman nedeniyle balkonlarda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.