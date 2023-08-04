Kütahya'da yaralı bulunan bozayı yavrusu tedavi sonrası doğaya salındı

Kütahya'da yaralı ve bitgin halde bulunan 4 aylık bozayı yavrusu, Afyonkarahisar'daki tedavisi ve bakımının ardından doğaya salındı.

Kütahya Domaniç'te 27 Temmuz'da annesinden ayrılmış bozayı yavrusu yaralı ve halsiz halde bulundu.

Tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen bozayı yavrusu tedavisinin ardından dün bulunduğu ortama teslim edildi.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, "Yaklaşık 4 aylık kadardı. Kilosunu ölçtük, 10 kilo civarındaydı, genel muayenesini yaptığımızda 2- 3 gündür bir şey yiyemediğini ve enerji, glikoz noktasında kırgın olduğunu, halsiz olduğunu gözlemledik. Bunun yanında röntgen filmini aldığımızda sağ arka kısımda da hafif bir ezilme tespit ettik. Tedaviye 3-4 gün devam ettik. Ayı yavrumuzun sağlığına hızla kavuştuğunu, yemeye içmeye başladığını gözlemledik. Tabii beslerken de şunu fark ettik; daha çok meyveleri sevdiğini. Armut, elma, muz, domates neyi seviyorsa biz onu kendisine vererek de hem yemesini sağladık hem de bir an önce sağlığına kavuşması adına gereken bütün bakım beslemeyi ve rehabilitasyonu kurum adına yaptık" dedi.

'ORAYA BİR KAMERA DA KONULDU'

Tedavisi tamamlanan yavru ayının dün Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar ve 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini kaydeden Prof. Dr. İsmail Aytekin, "Ayımızı tespit edildiği ortama, yaban hayatına nerede tespit edilmişse görevli memur arkadaşlar tarafından bırakıldı. Oraya bir kamera da konuldu. En azından o süreç içerisinde annesini bulabilecek mi, doğaya adapte olacak mı diye de kamera ile de gözlemliyoruz. Bugün itibari ile konuştuğumuzda adapte olduğunu, doğaya uyumlu olduğunu, yemesinin içmesinin düzeldiğini söylediler. Bu bizim adımıza ve AKÜREM adına gurur verici bir şey. Biz hekimiz hayvanları tedavi etmekte her zaman gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

