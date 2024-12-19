Kütahya'da yetkisiz 'çakar' kullanımına 192 bin TL ceza

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 43 AT 600 plakalı otomobili durdurdu. Z.Ç. yönetimindeki otomobilde yapılan kontrolde ‘çakar’ olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu ve yetkisiz olarak kullandığı belirlendi. Çakar sistemine el konulurken, sürücü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 96 bin TL olmak üzere toplam 192 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, otomobil bir ay süreyle trafikten men edilerek emniyet otoparkına alındı.