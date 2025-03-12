Kütahya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 14 kişi yaralandı
Kütahya'da yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazada otobüsün önünde sıkışan muavin, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında Ali Osman Y. yönetimindeki 43 ACT 779 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüsün önünde sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.