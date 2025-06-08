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Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.06.2025 10:58
  • Giriş: 08.06.2025 10:58
  • Güncelleme: 08.06.2025 10:58
Kaynak: AA
Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Tren Garı Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Efe Sakarya (19), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada yaralanan Sakarya ile 3 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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